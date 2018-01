Bento XVI começa hoje sua 1.ª viagem à África

Bento XVI começa hoje sua primeira viagem oficial à África, durante a qual passará sete dias entre Camarões e Angola. O principal motivo da viagem é entregar em Iaundé, capital de Camarões, o Instrumentum laboris (documento de preparação) do 2º Sínodo para a África - que será realizado em outubro no Vaticano - às Conferências Episcopais. Segundo dados da Santa Sé, a República Democrática do Congo (97 milhões de fiéis), Uganda (56 milhões) e Nigéria (47 milhões) estarão entre os dez maiores países católicos do mundo em 2050.