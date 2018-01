Beleza no trabalho

Imagine chegar a uma loja de roupas e ser atendida por uma moça mal vestida, com as unhas decalcadas por flores, o cabelo bagunçado e a maquiagem toda errada, com direito a lápis branco nos olhos e sombra cintilante. Agora, imagine chegar a uma loja e ser recebida por uma vendedora vestida com as últimas criações da marca, bem maquiada, cheia de estilo e com cabelo bem cortado e colorido na medida certa. Indiferente à simpatia das profissionais, você certamente se sentirá mais segura ao ouvir a opinião da segunda vendedora na hora de escolher o modelito, certo? É por isso que lojas (não só de roupas) e empresas que mantêm funcionários em contato com o público estão investindo cada vez mais na imagem de seus empregados. Um capricho que, de tão comum, vem abrindo uma nova demanda para personal stylists, cabeleireiros e maquiadores, fazendo-os atuar como palestrantes. Espertíssimo, o maquiador Théo Carias entrou nessa onda. Desde o começo do ano, ele visita empresas - entre as quais, muitas lojas - para dar conselhos de beleza a funcionárias, cobrando entre R$ 130,00 e R$ 150,00 por pessoa. O resultado é sutil e revelador. Até porque a idéia não é "transformar" ninguém, mas apenas mostrar maneiras de destacar os pontos fortes de cada uma. "Ensino automaquiagem, falo de cores , essas coisas. É um trabalho de visagismo", explica Théo. "Para manter o desenho da sobrancelha e o corte do cabelo, recebo as funcionárias no meu estúdio periodicamente. O Enzo Júnior é o responsável pelos cabelos das clientes", completa o especialista. Com onze anos de carreira e muitas clientes sabe-tudo-de-moda (como Lilian Pacce e Maria Prata), Théo revela ao Feminino as dúvidas mais comuns que encontra em suas palestras, e chama atenção para os equívocos corriqueiros cometidos pelas mulheres, sejam elas vendedoras, advogadas, arquitetas, etc. Uma roupa "errada" ou um visual inadequado pode acabar com as chances de emprego numa entrevista de trabalho? Claro que pode. Acho que quando a pessoa está em busca de emprego tem que estar disposta, no mínimo, a se adequar ao perfil da empresa. Mas, ao mesmo tempo, tudo pode ser lapidado. Se a candidata for excelente mas não tiver a imagem que a empresa busca, dá para moldar a imagem dela. Mas há pessoas que não recebem bem as dicas que você dá em seus workshops? É um trabalho muito delicado. Afinal, estou falando da aparência das pessoas, mexo com a estima de cada uma. Normalmente a aceitação é muito boa, mas já tive que dizer a uma menina que não estava ali para "derrubá-la", que (a crítica) não era pessoal, que não a conhecia e que só queria realmente deixá-la mais bonita. Qual a maior armadilha que uma empresa pode impor - de forma não intencional - à imagem de seus funcionários? Muitas vezes, onde tem uniforme há um perigo maior. Isso porque as pessoas querem se diferenciar e aí "mexem" no cabelo e na maquiagem, que são as únicas partes que sobram. Você poderia listar as derrapadas mais comuns que encontra? Perfume forte, maquiagem carregada e o mau uso do lápis preto. Gente, quem falou que usar lápis é legal? Se não usar direito é um perigo, uma autodestruição, porque no final do dia a mulher que usa o lápis embaixo e por dentro dos olhos fica com uma aparência mais cansada. As mulheres gostam muito de maquiagem, no entanto, estou vendo que não sabem usar.