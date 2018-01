Bebê de 3 meses morre em creche da zona oeste

Uma menina de 3 meses morreu, na sexta-feira à tarde, em uma creche no Jaguaré, zona oeste de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, uma funcionária foi acordar o bebê para dar banho e percebeu que sua boca estava roxa. Manuella Souza Gomes foi levada para o Hospital Universitário. Segundo parentes, os médicos tentaram reanimá-la por 40 minutos. A Secretaria de Segurança Pública do Estado afirma que era a quinta vez que a mãe de Manuella, Silmara Brito Souza, deixava a filha no local. O corpo da menina foi enterrado no sábado à tarde, em um cemitério de Embu das Artes, na Grande São Paulo. O avô da criança afirma, no boletim de ocorrência, que ela estava bem quando foi para escolinha. Foram requisitados exames ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado no 93º Distrito Policial como morte suspeita. Silmara ligou para a creche pouco antes de perceberem o problema. "Parece que minha irmã pressentiu algo ruim e ligou para ter notícias da Manu na tarde em que a filha morreu", disse Marinalva Brito Souza, tia da criança.