Milhares de romeiros são aguardados em Tambaú (SP), conhecida pelo padre Donizetti Tavares de Lima, famoso por curas que lhe são atribuídas. Amanhã ocorre a cerimônia de conclusão da fase diocesana de seu processo de beatificação. Seus restos mortais, exumados no dia 8, serão sepultados no mausoléu do Santuário Nossa Senhora Aparecida.