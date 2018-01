Numeração especial: começa no dia 24 e vai até o final do estoque o bazar de Natal na Villa Vivy (antiga Ana Capri), com roupas de numeração 44 ao 54. Os descontos são de até 70%: calças de R$ 59,00 por R$ 49,00, e camiseta xadrez nas cores branco e roxo, de R$ 109,00 por R$ 29,00. Al. dos Arapanés, 83, Moema, tels: 3569-0471 e 5052-4329. Beneficiente: no dia 29, será realizado o Bazar de Natal do Instituto Gabi - Centro de Referência, Orientação e Atendimento à Pessoa com Deficiência. Vasos decorados com preços que variam de R$ 7,00 a R$ 10,00; porta-trecos , de R$ 3,00 a R$ 10,00; porta-retratos, de R$ 5,00 a R$ 20,00. R. Gustavo da Silveira, 128, Vila Santa Catarina, tels.: 5564-7709 e 5563-1566. Moda: vai até o dia 19 o bazar da grife feminina Wanessa Ftireis, com descontos de até 80%. Destaque para regatas de malha, por R$ 9,00, e batas e blusas de seda, por R$ 49,00. R. Dr. Costa Júnior, 314, Água Branca, tel.: 3865-0192. Beleza: o Centro Avançado de Estética e Formação Profissional Payot realiza, nos dias 26, 27 e 28, das 10 às 19 horas, um bazar especial de Natal, apresentando uma variedade de sugestões de presentes, como cosméticos, artesanatos, acessórios, bijuterias, entre outros. Alguns preços: lápis com esfumador, R$ 13,00, e sombras iluminadoras, por R$ 14,90. R. Borges Lagoa, 913, Vila Clementino, tel.: 5081-7790. Alfaiataria feminina: a venda especial da Philosofée segue até 23 de dezembro. Exemplos: blazer em tafetá, de R$ 560,00 por R$150,00; colete smoking feminino, de R$ 450,00 por R$ 150,00. Al. Campinas, 728, cj 84, Jardins, tel.: 3284 -9314.