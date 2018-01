Bazar une grifes de luxo e artesanato

O Bazar de Natal da Associação Paulista de Apoio à Família, que vai até hoje à noite no Buffet Menorah, (R. Maranhão, 404, 3825-3422), oferece, ao lado de marcas famosas, produtos artesanais confeccionados pelas mães carentes do Centro de São Paulo, atendidas pelo Espaço Iluminar. O bazar tem produtos com até 50% de desconto, como tênis da marca Reebok, além de artigos para decoração, cama, mesa e banho, confecção, entre outros.