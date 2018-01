Após estudarem sete espécies do Mediterrâneo, cientistas espanhóis descobriram que mares têm barreiras naturais, formadas pela mistura de águas de densidades diferentes, que isolam geneticamente as populações de peixes. A descoberta, publicada na revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ajuda a demarcar as áreas marítimas a serem protegidas.