Banda pernambucana Mombojó faz show na calçada da Avenida Paulista

A banda pernambucana Mombojó Foto: Helvio Romero/Estadão

O projeto 'Sons Urbanos', do SESI, faz um 'happy hour' musical nesta sexta-feira, 22, na Avenida Paulista. O grupo pernambucano Mombojó, que tem influências na música pop, indie e no movimento manguebeat, se apresenta gratuitamente em frente ao prédio da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), às 20h.

No repertório da banda do Recife, estarão sucessos dos 15 anos de carreira completados este ano, como Faaca, Deixe-se Acreditar e Absorva. O grupo também vai apresentar faixas do último CD, Alexandre, de 2014, que tem participações de artistas como China, Céu e da banda Nação Zumbi. A banda deve tocar cerca de 11 músicas, numa apresentação que deve durar cerca de 1 hora.

Serviço

Sons Urbanos apresenta Mombojó

Sexta-feira, 22, a partir das 20h

Em frente à Fiesp, Avenida Paulista, 1313

Gratuito