Banco de dados aponta genes ligados à doença

O Instituto da Próstata do Hospital Alemão Oswaldo Cruz será responsável por um dos maiores bancos de próstatas do mundo. Criado em 1997, tem hoje mais de 2 mil amostras colhidas de pacientes. Além de fonte de pesquisas, qualquer descoberta feita em outros países pode ser comprovada utilizando as amostras brasileiras. "Em uma semana podemos afirmar se um determinado gene é importante ou não para o desenvolvimento do tumor", diz o urologista Miguel Srougi, a partir de hoje, diretor do instituto. Os pacientes, doadores das amostras, continuaram a ser acompanhados ao longo dos anos. Hoje, após 12 anos, Srougi tem segurança para fazer a avaliação do tratamento. O mesmo, diz ele, não acontece com uma pesquisa divulgada neste mês nos EUA e que reabriu a polêmica sobre a viabilidade do rastreamento populacional do câncer de próstata. Segundo a pesquisa, a realização periódica dos exames de toque retal e de PSA não apresentaram impacto na diminuição no número de mortes. No entanto, o estudo acompanhou pacientes por um período máximo de dez anos, o que não é considerado suficiente pela comunidade científica internacional. "Grosso modo, a média de sobrevida nesses casos é de 13 anos", diz Srougi. Enquanto não se chega a um consenso sobre a viabilidade dos exames periódicos, a decisão continua sendo do paciente e de seu médico. "Para conseguirmos rastrear e tratar todos os casos seriam necessários R$ 4 bilhões", afirma o médico com base nos valores da tabela de remuneração do SUS. O orçamento total do Ministério da Saúde para 2009 é de R$ 59 bilhões. "Não dá para exigir do governo federal que banque esses custos." O Instituto Nacional de Câncer estima que, em 2008, surgiram 49 mil novos casos de tumor de próstata no Brasil. É o câncer mais prevalente entre homens.