Banana fabricada

Risoto de arroz integral Tempo de preparo: 30 minutos Rendimento: 8 porções Ingredientes: 2 colheres (sopa) de óleo de milho 1 cebola média cortada em cubos 2 cenouras médias cortadas em cubos 4 xícaras (chá) de arroz integral (tipo cateto) cozido 86 g de banana passa 50 g de mussarela de búfala cortada em pedaços médios 2 xícaras (chá) de espinafre cortado em pedaços grandes 1 punhado de salsa picada folhas de espinafre cruas e sementes de papoula para decorar Preparo: 1. Numa panela média, aqueça o óleo de milho, adicione a cebola e deixe dourar. 2. Acrescente a cenoura cortada em cubos e refogue por aproximadamente 5 minutos, mexendo sempre. 3. Junte o arroz previamente cozido, a banana passa picada com uma tesoura de cozinha, a mussarela de búfala e o espinafre cortado, sem parar de mexer. Desligue o fogo e adicione a salsa picada. 4. Coloque o risoto numa travessa de vidro, enfeite as bordas com folhas de espinafre cruas e salpique por cima do arroz sementes de papoula. Sirva bem quente. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil Farofa Tempo de preparo: 15 minutos Rendimento: 6 porções Ingredientes: 2 colheres (sopa) de óleo de milho 1 colher (sopa) de manteiga 2 dentes de alho espremidos 1 cebola média picada em cubos 1 pimentão médio picado em cubos (opcional) 1 tomate grande picado em cubos 86 g de banana passa picada sal a gosto 1 punhado de salsa picada 2 xícaras (chá) de farinha de mandioca grossa Preparo: 1. Numa frigideira, coloque o óleo, a manteiga e deixe aquecer. Frite o alho e a cebola até dourar. 2. Adicione o pimentão, o tomate e a banana, e refogue por mais 1 minuto. 3. Tempere com sal, junte a farinha de mandioca e a salsinha. Misture e sirva quente. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil Torta doce de ricota Tempo de preparo: 1h15 Rendimento: 12 porções Ingredientes: Massa: 2 ovos 1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar mascavo 1 xícara (chá) de farinha de trigo integral fina 1/2 xícara de farinha de trigo 2 colheres (sopa) de manteiga 1 colher (chá) de fermento em pó 1 xícara (chá) de leite Recheio: 1 ovo 1 xícara (chá) de açúcar mascavo 86 g de banana passa bem picada raspas de limão e canela a gosto 1/2 xícara (chá) de creme de leite sem o soro Preparo: 1. Faça a massa: bata as claras em neve e reserve. 2. Em outra tigela, bata as gemas com a manteiga e o açúcar até ficarem esbranquiçadas. 3. Junte, alternadamente, as farinhas e o leite, sem parar de bater. 4. Desligue a batedeira e adicione as claras em neve e o fermento, misturando delicadamente. 5. Espalhe a massa sobre uma forma desmontável, previamente untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo, tomando cuidado para que cubra as laterais até, pelo menos, a metade. Reserve. 6. Bata na batedeira os ingredientes do recheio, exceto a banana passa. 7. Junte a banana picada (com a ajuda de uma tesoura de cozinha), misture levemente e despeje sobre a massa, até cobrir as bordas. 8. Asse em forno médio pré-aquecido a 180°C, por 40 minutos, ou até dourar. Custo: baixo Grau de dificuldade: médio Docinhos Tempo de preparo: 1 hora Rendimento: cerca de 60 docinhos Ingredientes: Massa: 1/2 kg de banana passa 1 pacote (200 g) de biscoito tipo Maria 300 g de doce de leite em pasta 2 colheres (sopa) de cacau em pó Recheio: 1 coco fresco pequeno, ralado 250 g de açúcar 3 gemas 1 colher (café) de essência de nozes manteiga para untar açúcar cristal para confeitar Preparo: 1. Bata a banana passa no processador de alimentos. Junte os biscoitos e bata mais um pouco. 2. Transfira para uma tigela e junte o doce de leite e o cacau em pó, misturando bem até obter uma massa macia. Reserve. 3. Numa panela, coloque o coco ralado, o açúcar, as gemas e a essência de nozes, e leve ao fogo brando, mexendo sempre com uma colher de pau, até que desprenda do fundo da panela. Retire do fogo e espere esfriar. 4. Monte os docinhos: unte as mãos com manteiga e pegue 1 colher de sobremesa da massa de banana. 5. Enrole e faça uma pequena cova no centro. Passe pelo açúcar cristal e vá colocando numa travessa rasa. 6. Depois de todos os docinhos enrolados, com a ajuda de uma colher de chá, encha a cova com o doce de coco. Coloque em forminhas e sirva. Custo: médio Grau de dificuldade: trabalhoso As receitas do risoto, torta e farofa foram elaboradas por Mara Waleska Cordeiro, diretora de pesquisa de desenvolvimento da Banana Brasil, sac@bananabrasil.com.br, SAC: 0800-6441866.