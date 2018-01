Balanço do ônibus

Essa história das passage de ônibus de grátis pra pessoas idosa veio na hora certa, porque eu estou com 56 agora e com os filho encaminhado na vida. Mas já vi que tem gente que vai usar esse benefício pra safadeza. Como a Dona Isaura, que quer ficar dormindo no ônibus, porque diz ela que tem um balanço gostoso. Veículo para o amor Outra que me deu gastura foi a Suellen, mulher do Ruy, que disse pra Gracianny que agora sim ela encontra o amante dela em Poços de Caldas. Eles se conheceram pelo disk amizade e nunca puderam se ver porque ela não tinha dinheiro pra passage de ônibus. Motel em cima de roda Tem também o seu Alaôr e a dona Cecília, que aos 70 ano ainda tão em plena lua de mel e querem usar o ônibus para namorar ? porque o motel tá caro. Uma falta de vergonha na cara! Depois que a justiça suspende o presente, o povo reclama, diz que o brasileiro não tem direito a nada e até chama adevogado! Bete, 56 anos, dona de casa, escrevia um diário na internet. Hoje, tem coluna na Revista JT, mas ainda tropeça na gramática