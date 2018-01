Balanço da dengue mostra queda de 49%

O número de casos de dengue no Brasil diminuiu em 49% . Segundo balanço do Ministério da Saúde, de 1º de janeiro até o dia 11 de abril, 226.513 pessoas contraíram a doença - 213.847 a menos em comparação a igual período do ano passado. Dezoito Estados e o Distrito Federal registraram redução no total de doentes. Houve aumento, entretanto, em oito Estados: Acre, Amapá, Roraima, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santos, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A queda estende-se aos casos de febre hemorrágica de dengue, diagnosticada em 552 pessoas este ano. Em 2008, foram 2.531 - uma diferença de 72,2%. Os casos com complicações recuaram de 11.799 para 864.