Cinco bailarinas do Royal Ballet de Londres foram atendidas com sintomas de gripe suína durante a visita do grupo a Cuba. De acordo com um porta-voz da companhia de dança, os testes das bailarinas para a doença deram positivo e elas receberam o tratamento necessário. A companhia viaja com os medicamentos "pertinentes", diz o porta-voz. Segundo o Ministério da Saúde cubano, as bailarinas já chegaram infectadas ao país.