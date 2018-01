Bactéria eleva nível de colesterol bom

Cientistas brasileiros e argentinos descobriram uma forma de aumentar o nível de HDL, o chamado colesterol bom, no organismo usando uma nova linhagem de bactéria. Uma boa notícia, especialmente para quem sofre com altos índices de LDL, o colesterol ruim, que pode provocar doenças cardiovasculares. O colesterol é um tipo de gordura presente no organismo humano. Ele é necessário para várias funções vitais, mas, em excesso, pode causar doenças. Pesquisa feita pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Araraquara, e pelo Centro de Referência para Lactobacilos (Cerela), na Argentina, adicionou uma linhagem da bactéria Enterococcus faecium a um iogurte de soja. Voluntários que consumiram o produto com os microrganismos tiveram um aumento de até 10% no nível de HDL. O trabalho foi publicado na revista científica Archivos Latinoamericanos de Nutrición. O porcentual de aumento do HDL foi considerado significativo. A pesquisadora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Eliana Faria explica que aumentos de 1% ou 2% no HDL já diminuem os riscos de problemas cardiovasculares. INTERCÂMBIO O pesquisador brasileiro Elizeu Rossi é um dos principais responsáveis pelo estudo, que começou em 1993, quando realizou seu pós-doutorado no Cerela. "Depois de experimentar o produto em coelhos e ratos, realizamos testes com 44 homens durante seis semanas", explica Rossi. Os voluntários consumiram 200 ml de iogurte por dia. Metade recebeu o produto fermentado com as bactérias especiais e teve um aumento de 10% no nível de HDL no sangue. Para a diretora do Cerela, Graciela Font, "o intercâmbio de experiências e de visões foi muito importante". A bactéria usada no estudo - Enterococcus faecium - vive no intestino humano, mas há diferentes linhagens. "Realizamos testes in vitro para descobrir qual agia de forma mais eficaz sobre o colesterol", afirma Rossi. "Estamos concluindo estudos sobre possíveis efeitos adversos causados pela nossa linhagem de bactérias. Até agora, ela tem se mostrado totalmente segura", explica. Mesmo apostando na eficácia do microrganismo para aumentar o HDL, os cientistas ainda não desvendaram o mecanismo bioquímico responsável pelo efeito benéfico. "A bactéria provavelmente interfere no metabolismo do colesterol ingerido", considera o pesquisador. "Mas talvez gere também alguma substância que influencie a produção de colesterol pelo fígado", afirma. Os pesquisadores também realizam testes em animais com câncer de cólon e de mama. Segundo eles, os resultados são promissores. PRODUTO O pesquisador da Unesp sublinha que não está criando um novo remédio. O produto desenvolvido a partir das pesquisas se enquadraria na categoria "alimentos com alegação de propriedades funcionais", segundo a designação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A agência já aprovou a utilização do Enterococcus faecium em alimentos. As empresas podem mencionar a bactéria na sua estratégia de marketing, veiculando a informação de que ela "contribui para o equilíbrio da flora intestinal". A Anvisa exige a comprovação de que o produto seja seguro e possua o microrganismo em quantidade suficiente para ser eficaz. No caso da linhagem da Unesp, será necessário iniciar um novo processo na Anvisa para autorizar também a alegação de que a bactéria "pode ajudar a reduzir o colesterol". "Seria importante efetuar testes com um número maior de pessoas", aponta Eliana Faria. Nonete Guerra, da Universidade Federal de Pernambuco, concorda. "As pesquisas realizadas são um bom indício de que o produto tem efeitos benéficos", afirma. "Agora convém fazer estudos com maior abrangência." Nonete participa da Comissão Técnico-Científica de Assessoramento em Alimentos Funcionais e Novos Alimentos da Anvisa. A comissão assessora a agência na aprovação de produtos com alegação de propriedades funcionais. Brasileiros e argentinos esperam que alguma empresa manifeste interesse pela pesquisa e conduza os trâmites necessários para desenvolver o novo alimento e comprovar sua ação no aumento do HDL. Graciela lamenta a fraqueza dos laços entre os institutos de pesquisa e o setor privado no Brasil e na Argentina. "Em outros países, esse produto já estaria nas prateleiras dos supermercados."