Subiu para 53 o número de mortes confirmadas por dengue na Bahia em 2009, segundo a Secretaria da Saúde do Estado. Outros 60 óbitos estão sob investigação na Bahia. Desde o início do ano até o último dia 16, foram notificados 73.683 suspeitas de dengue na Bahia, 173% a mais do que os registros no mesmo período do ano passado.