Avimed passa cliente para plano mal-avaliado

A operadora de planos de saúde Avimed, que quebrou e está sem condições atender adequadamente aos seus 215 mil clientes, anunciou a comercialização da carteira de usuários para a Itálica Saúde, de São Paulo, empresa que recebeu nota baixa na última avaliação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). No entanto, não há certeza de que o negócio vai se concretizar. Segundo comunicado da empresa, a Itálica começou a atender pacientes, o que contraria resolução da agência pela qual o governo deve autorizar a venda. A Avimed diz que a agência deveria responder sobre a regularidade da operação. Em nota, a ANS informou que "a divulgação antecipada (da venda) é de responsabilidade das operadoras" e que "a concretização da venda sem a autorização da ANS é passível de punição". O órgão não especificou as medidas em estudo, mas informou que a decisão sobre a validade do negócio deve ser tomada nos próximos dias. A ANS determinou a venda da carteira da Avimed no mês passado, em razão de problemas financeiros insolúveis. Parte dos usuários vem de outros dois planos que quebraram: Interclínicas e Saúde ABC. Este vendera sua carteira à Avimed. Segundo a legislação, a agência é obrigada a verificar se a empresa interessada na compra da carteira tem capacidade técnica e financeira para assumir os planos de mais clientes. A Itálica, única interessada no negócio até agora, passou por intervenções da ANS em 2008 e recebeu nota entre 0,20 e 0,39 durante avaliação de 2007, desempenho abaixo do mediano. A avaliação considera aspectos econômico-financeiros, satisfação dos usuários e estrutura de serviços. Além disso, a Itálica só tem 35.671 usuários e não se sabe se estaria preparada para assumir milhares de novos clientes. Procurada, a direção da empresa não se manifestou até o fechamento desta edição. Em 2004, a Polícia Civil de São Paulo descobriu dois laboratórios credenciados da operadora que teriam fraudado exames. Na época, as investigações apontaram que exames de sangue, urina, fezes e Papanicolau, entre outros, não eram avaliados, mas os clientes recebiam laudos de que estavam em boas condições de saúde. A agência, que abriu diligência sobre o caso, não informou ontem os resultados da apuração. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que o caso segue em investigação. "É uma situação absurda. São consumidores vulneráveis, idosos, que vieram de planos quebrados. Não se admite passar essas pessoas a outra operadora com problemas", afirmou Maria Inês Dolci, coordenadora da Pro Teste, entidade de defesa dos consumidores integrante da Câmara de Saúde Suplementar. Os pacientes devem denunciar à ANS descontinuidade no atendimento.