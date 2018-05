Avião de DJ Alok perde controle durante decolagem e sai da pista em Juiz de Fora

O avião em que viajava o DJ Alok e sua equipe perdeu o controle durante a decolagem e saiu da pista no Aeroporto de Juiz de Fora, na tarde deste domingo. Ninguém ficou ferido.

A aeronave realizava os procedimentos para decolagem por volta das 16 horas quando acabou derrapando e indo parar no gramado que cerca a pista. De acordo com informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave, que pertence ao DJ, tem prefixo PR-AAA é do modelo 560XL fabricado pela Cessnaem 2000. O jato bimotor pode transportar até nove passageiros e tinha situação de aeronavegabilidade normal, segundo a ANAC.

Em suas redes sociais, Alok publicou um vídeo logo depois do aciente e declarou: "Estamos todos bem. Só consigo agradecer! Nascemos de novo! 20 de maio, meu segundo nascimento".

Instagram Alok Foto: Reprodução

Estamos todos bem! Só consigo agradecer! Obrigado Deus!

— Alok (@alokoficial) 20 de maio de 2018

Em nota, a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Juiz de Fora (Sedettur), confirmou que não houve vítimas. “A Sedettur informa que imediatamente após a ocorrência, todos os procedimentos de segurança foram acionados pela empresa que opera o aeroporto, assim como os contatos com o Corpo de Bombeiros e os órgãos ligados à Aeronáutica. As causas do incidente serão agora investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).”

E+ não conseguiu contado com a assessoria de Alok.