Ave extinta é achada em ilha de Galápagos

Vários ninhos do chamado petrel de Galápagos , espécie de ave marinha ameaçada de extinção de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), foram encontrados no arquipélago esta semana. A direção do Parque Nacional das Ilhas de Galápagos também informou ter avistado um grupo das aves na região da Ilha Isabela, a maior do conjunto, onde a entidade estava desenvolvendo uma operação especial de proteção dos ninhos.