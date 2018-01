Avaliação seriada da USP abre inscrições no dia 17

As inscrições para o Programa de Avaliação Seriada da Universidade de São Paulo (Pasusp) começarão no dia 17 e devem terminar em 15 de setembro. Podem participar alunos do 3º ano do ensino médio da rede pública de São Paulo. A ação faz parte do Programa de Inclusão Social da USP (Inclusp). Os estudantes realizarão no dia 25 de outubro uma prova com 50 testes de múltipla escolha. Dependendo do desempenho, receberão um bônus de até 3% sobre a pontuação da 1ª e da 2ª fase do vestibular da USP. As inscrições devem ser feitas no site da Fuvest (www.fuvest.br). Ao contrário do ocorrido no ano passado, a USP não assinou convênio com a Secretaria Estadual da Educação e vai arcar com todas as despesas para a realização da prova. A secretaria disponibilizou apenas as salas de aula da rede pública para o dia do exame e o endereço das unidades para que a universidade envie o material de divulgação às escolas. Em abril, o secretário estadual da Educação, Paulo Renato Souza, afirmou que vê problemas na possibilidade de o exame influenciar o currículo do ensino médio no Estado. Para a pró-reitora de graduação, Selma Garrido Pimenta, a falta de interesse da secretaria manifesta apenas que "os tempos das instituições são diferentes". "Por enquanto, o programa não é prioritário para a secretaria", afirma Selma. MANUAL O Manual do Candidato da Fuvest 2010 pode ser obtido apenas no site da fundação (www.fuvest.br). A taxa de inscrição do vestibular é de R$ 100. Alunos de escola pública podem pedir isenção, mas têm até o dia 10 para solicitar o benefício. As inscrições para o vestibular começam no dia 28 e terminam em 11 de setembro.