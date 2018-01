Ausência de docente em SP recua 37%

O número de faltas de professores da rede estadual de São Paulo justificadas por atestado médico em maio e junho caiu 37% em relação ao mesmo período de 2007, segundo a Secretaria de Educação. Em maio e junho do ano passado, foram registrados 90,1 mil afastamentos. Em 2008, no mesmo período, as ausências caíram para 57 mil. O governo atribui a queda à lei, em vigor desde 17 de abril, que limita as faltas justificadas por atestado.