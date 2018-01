O Atroveran Plus foi retirado das farmácias após determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O órgão cancelou o registro do remédio, pois o nome era confundido com o Atroveran convencional, que possui composto diferente. O Atroveran Plus tem como princípio ativo o paracetamol; o convencional, dipirona.