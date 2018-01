A atriz Solange Couto, de 52 anos, recebeu alta às 12h de ontem, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde estava internada desde o último dia 2. Ela estava se recuperando de uma isquemia cerebral transitória (falta temporária de irrigação do tecido cerebral). Segundo a assessoria do hospital, a equipe que cuidou da atriz foi liderada pelo neurologista Milberto Scaff.