Ator Morgan Freeman fica ferido em acidente

O ator Morgan Freeman foi internado ontem em estado grave após sofrer um acidente de carro. Ele dirigia por uma estrada rural no estado de Mississippi, em direção à sua casa em Charleston, quando perdeu o controle do veículo. Segundo a imprensa local, o ator, de 71 anos, teria dormido ao volante. Freeman, que venceu um Oscar pelo filme Menina de Ouro (2004) e promove seu último longa, Batman, O Cavaleiro das Trevas, quebrou várias costelas e sofreu ferimentos. Mas estava consciente enquanto foi levado ao hospital - e chegou a brincar com as equipes de resgate. De acordo com comunicado de seu porta-voz, o ator, que está internado no Centro Médico Regional de Memphis, deve passar por cirurgia hoje para reparar as fraturas, mas está otimista. Ele viajava com uma amiga, Demaris Meyer. Ambos usavam cintos de segurança e tiveram de ser retirados do veículo com a utilização de um equipamento para abrir as ferragens. E