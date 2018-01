Ator Bernie Mac morre aos 50 nos EUA

O ator norte-americano Bernie Mac morreu aos 50 anos na madrugada deste sábado em um hospital de Chicago. Ele estava internado há alguns dias com complicações provocadas por uma pneumonia. O ator atuou em filmes como Onze Homens e um Segredo, As Panteras - Detonando e a Família da Noiva. Mac foi indicado duas vezes ao prêmio Emmy e ao Globo de Ouro por sua comédia de televisão The Bernie Mac Show, ainda transmitida nos Estados Unidos.