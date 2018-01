Átomos que rodeiam vírus são fotografados

Um grupo de cientistas da Universidade Rice, nos Estados Unidos, captou em imagens o lugar exato que ocupam os cerca de 5 milhões de átomos que formam um capsídeo, a camada proteica que rodeia e encerra o material genético dos vírus. Após mais de 3 anos de pesquisas, os especialistas publicaram a imagem tridimensional real da estrutura de um capsídeo, construída a partir de centenas de imagens de raio X, na revista Proceedings of the National Academy of Science. A pesquisa pode ajudar no desenvolvimento de terapias antivirais.