O ônibus espacial Atlantis aterrissou ontem na base aérea de Edwards, no estado americano da Califórnia, após concluir com sucesso a missão de fazer reparos e melhorias no telescópio espacial Hubble. As condições meteorológicas ajudaram e o pouso, que vinha sendo adiado desde sexta-feira devido ao mau tempo aconteceu sem contratempos.