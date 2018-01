Até parece alta-costura

CALVIN KLEIN JEANS, por Cristiane Ruiz, estilista da grife

Qual é a atual tendência dos jeans?

Modelagem: o grande lançamento mundial da Calvin Klein é o body jeans, com uma modelagem criada para valorizar o bumbum da mulher. Visualmente é uma calça simples, mas toda a sua estrutura é trabalhada para delinear as curvas femininas. Na cintura, um elástico na parte de trás não deixa aparecer aquela sobrinha que às vezes surge com o movimento de abaixar. A costura se desloca para frente, a pala é mais arredondada e os bolsos são ergonômicos, de forma a ampliar a parte traseira, causando o efeito de aumentar e levantar o bumbum. Além disso, a barra é levemente mais comprida na parte de trás, para poder ser usada com alturas diferentes de saltos.

Cores: black e azul bruto.

Efeitos: as calças vêm resinadas e com efeitos em 3D (obtidos por meio de uma máquina, que simula os movimentos do corpo, para deixar marcas no jeans, como se ele tivesse sido bem usado e amassado). O bordado do bolso traseiro leva o símbolo da marca em relevo.

Qual é a atitude certa para usar esse jeans?

É para ser usado em qualquer momento.

Como coordená-lo com outras peças ?

Com uma regata e uma jaqueta jeans. O look total jeans é uma tendência forte aqui e lá fora, e tem a cara da nossa grife. Também recomendo usá-lo com salto alto, já que a barra é feita especialmente para isso.

Quem você gostaria que usasse o jeans da grife?

A estrela da campanha é a atriz Eva Mendes. Mas pode ser usado por qualquer mulher que deseje valorizar o corpo.

ELLUS, por Adriana Bozon, diretora de criação da grife

Qual é a atual tendência dos jeans?

Modelagem: a boyfriend e suas variáveis: boyfriend skinny (com a perna mais ajustada e gancho menos folgado), a boyfriend clochard (com ajuste no cós, na parte de trás) e a engineered (de shape mais anatômico, com recortes deslocados).

Cores: dos brancos aos tons de azul. Acabamentos: os principais são o stain (manchado, quase branco) e o vintage memory (jeans acinzentado, com processo especial de acabamento, que dá efeito de marcas de uso). Outro destaque é o jeans color, nas cores cinza, areia, coral e branco. Efeitos: explora os looks maxipuídos, lixados e desgastados.

Qual é o estilo certo para usar esse jeans?

O boyfriend realça um pouco quem tem quadris largos, então, a dica é usar com uma camisa mais folgada na cintura. Para as baixinhas, o ideal é usá-lo com salto grosso.

O que sugere para combinar?

Sapatos pesados e jaquetas jeans ou de couro leve, na modelagem perfecto (estilo roqueiro, com fecho em zíper na diagonal). Blazers mais folgados, também no estilo boyfriend (oversize), ficam ótimos com esse jeans.

Quem você gostaria que usasse o jeans da grife?

O boyfriend veio, na verdade, de uma vontade das ruas, reforçado pelas celebridades que passaram a adotar o look, como a atriz Katie Holmes. Na Ellus, já conseguimos a melhor personalidade do mundo da moda atual para usar nosso jeans, que é a Agyness Deyn (modelo de estilo fashion-rebelde, estrela da atual campanha da grife).

CARMIM, por Katia So, jeans designer da grife

Qual é a atual tendência dos jeans?

Modelagem: as calças estão mais “relaxed”, com destaque para a saruel e a boyfriend (modelo oversize, com cintura, quadril e ganchos maiores, cujo nome remete à alusão de a calça ter sido emprestada pelo namorado, por ser maior). Cores: azul médio e claro. Texturas: são elaboradas com técnicas que deixam o toque do jeans extramacio. Efeitos: salpicamos pontos de luz brancos, para dar brilho nas peças, e apostamos nos rasgos localizados.

Qual é a atitude certa para usar esse jeans?

É feito para uma mulher jovial e ousada, antenada com as tendências.

Como coordená-lo?

Tudo depende do conjunto, mas dá para ficar moderna e chique com um casaqueto justinho de ombros volumosos e com um sapato peep toe ou uma ankle boot. Se optar por um look mais casual, use uma t-shirt “podrinha” (desgastada) e sandálias do tipo gladiador.

Quem você gostaria que o usasse?

Penelope Cruz.

LEVI’S, por You Nguyen, vice-presidente de merchandising e design da grife

Qual é a atual tendência dos jeans?

Modelagem: não dá para especificar um único tipo de calça que seja ideal. Existem múltiplas opções para que as mulheres tenham várias possibilidades na hora de se produzir. Mas tem quatro modelagens que acredito que sejam fortes no momento: a legging, a boyfriend, a boyfriend skinny e a skinny flare, sendo que as duas últimas apontam para as tendências das próximas estações.Cores: tons médios.

Lavagem: ainda estamos apaixonados pelas lavagens vintage. Gostamos do jeans autêntico. Efeitos : bigodes (riscas na altura da dobra das pernas) e efeitos em 3D são importantes, desde que tenham aparência natural. Os rasgos continuam lá, mas estamos trabalhando para que eles se tornem mais elaborados do que simples rasgos. Não importam os acabamentos, o que é mais importante é o toque macio do denim. O jeans deve passar a sensação de que você o tem há muito tempo e de que se tornou seu melhor amigo.

Qual é a atitude certa para usar esse jeans?

Jeans são as peças mais versáteis do guarda-roupa. Podem ser sexies, casuais ou sofisticados. Podem vestir bem de dia ou à noite. Tudo depende da escolha da modelagem e da lavagem que você faz. E também do calçado, acessório-chave que tem a capacidade de mudar completamente a produção. Tem muitas formas interessantes atualmente: oversize, alongadas, encurtadas... Elas possibilitam que cada um crie seu próprio estilo. Jeans tem a ver com atitude confiante e a liberdade de ser quem você é!

Com o que usar ?

Sapatos, sapatos, sapatos e mais sapatos! Cintos também ajudam a dar personalidade ao jeans.

Quem você gostaria que usasse o jeans da grife?

Pessoas de atitude, criativas e originais.