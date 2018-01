Astrônomos descobrem estranho buraco no universo

Um grupo de astrônomos da Universidade de Minnesota, nos EUA, anunciou a descoberta de um enorme buraco no universo onde não há nem a matéria normal, que forma estrelas e galáxias, nem a misteriosa "matéria escura". Veja mais informações e imagem "Ninguém encontrou antes um buraco tão grande e também não esperávamos a descoberta", disse Lawrence Rudnick, da Universidade de Minnesota, em um comunicado publicado no site do National Radio Astronomy Observatory. Rudnick, Shea Brown e Liliya Williams revelam os detalhes da descoberta em um estudo que será publicado na revista Astrophysical Journal. Os astrônomos sabem há anos que o universo tem buracos nos quais praticamente não há matéria. Mas a maioria é muito menor do que o descoberto por Rudnick e seus colegas. "O que encontramos não é normal se comparado com as observações e as simulações computadorizadas da evolução do universo", disse Williams. A descoberta, que mostra uma redução importante no número de galáxias em uma região do céu situada na constelação Eridanus, é conseqüência de análise de dados do programa NVSS. Esse programa permitiu observar um grande trecho do céu graças ao radiotelescópio VLA (Very Large Array) do Observatório Nacional de Radioastronomia. ?ALGO DIFERENTE? "Sabíamos que havia algo diferente nessa região do céu", explicou Rudnick em um comunicado conjunto do NRAO e da Universidade de Minnesota. O mapa de radiação do fundo cosmológico mostrava uma mancha fria na região de Eridanus.