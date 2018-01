Astrônomos competem na busca de planeta

Duas equipes de astrônomos, uma dos Estados Unidos e outra da Europa, competem para encontrar um planeta que orbite as estrelas Alfa Centauri A e B, as mais parecidas com o Sol próximas do Sistema Solar. "Aposto que existem planetas como a Terra ou Marte ou Vênus em volta de ambas ou uma dessas estrelas. A única questão é se conseguiremos detectá-las", afirmou Debra Fischer, da Universidade Estadual de São Francisco, na Califórnia.