Os astronautas do ônibus espacial Atlantis saíram ao espaço ontem para fazer reparo inédito no telescópio Hubble. John Grunsfeld e Andrew Feustel trocaram uma câmera queimada, o que nunca havia sido feito no telescópio, de 19 anos. Eles também acoplaram ao equipamento um instrumento para detectar luzes de corpos celestes muito distantes.