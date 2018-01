Assunto de mulher

Esqueça os sites de sexo barra-pesada que circulam na internet. Não têm nada a ver com alguns endereços virtuais, criados por mulheres, que falam sobre sexualidade e relacionamento amoroso sem cair na pornografia barata nem no piegas. Porém, sem deixar de lado o erotismo e a pitada de ousadia. O objetivo, segundo elas, é mostrar novidades, tirar dúvidas ou apenas divertir internautas.

"Só escrevo sobre temas que domino e tenho muito cuidado com a grafia, para não cometer erros que desqualifiquem o conteúdo. Afinal, sou professora de português dos ensinos médio e fundamental", avisa a catarinense Luciana Penteado, de 41 anos. "Não uso gírias nem palavrões, embora escreva de maneira descontraída." Ela é a mentora do Afrodite para Maiores, blog de consultoria sentimental e sexual, que também trata de comportamento feminino.

Dicas e fórmulas para apimentar a relação, ou para conseguir um marido, ficam de fora do seu blog. Tampouco entram temas polêmicos, que envolvam práticas sexuais. Luciana prefere discutir questões mais amplas, para provocar reflexão. Na sua enorme lista de temas, tem de tudo um pouco: amor, traição, dor de cotovelo, feminismo, homem, tesão, entre outros assuntos.

De tanto pesquisar, escrever os textos e responder aos e-mails que recebe, Luciana acaba refletindo sobre questões pessoais. "Na verdade, esse trabalho é minha terapia", diz. "Os textos que escrevi sobre a rotina e monotonia do casamento, por exemplo, me ajudaram muito a lidar com a mesma situação que vivia com meu marido."

Dúvidas amorosas passam longe do blog A Vida Secreta. Sexo é o foco desse endereço criado pela designer de moda carioca B., que prefere não revelar sua identidade. Na internet, ela explica, sem pudor, todo tipo de prática sexual, e não deixa de provocar os interlocutores com seus comentários e contos eróticos.

"Tenho muita facilidade para falar sobre sexo", conta B., de 39 anos. "Optei por não me casar para usufruir totalmente da liberdade, sobretudo a sexual." No entanto, a carioca não dá espaço para engraçadinhos, nem permite a veiculação de comentários agressivos ou mal-intencionados.

Viciada em blogs (A Vida Secreta é o quarto que lança), a carioca B. reúne materiais que ela própria não conseguia encontrar na net. Em suas buscas, conta que se deparava com baixaria pesada, o que não tolera, ou então com erotismo muito velado. Seu endereço virtual, que já tem dois anos na rede, recebe mais de 10 mil visitas diárias, e cerca de 20 e-mails por semana.

DINHEIRINHO

Outra blogueira é a paulistana Carolina Diniz, de 24 anos. Leitora voraz, deixou a internet um pouco de lado para se aprofundar no tema sexualidade, fazendo cursos, como os de artes sensuais e pompoarismo. Por causa dessa "bagagem", apesar da pouca idade, era constantemente acionada por amigas para dar conselhos. Até que teve a ideia de ganhar dinheiro com isso, criando o blog Sexo na Ponta da Língua, no qual escreve com desinibição sobre as manjadas dúvidas sexuais. "Estava dura, sem dinheiro para nada, e resolvi testar", confessa Carolina, que tem o aval do marido na sua nova empreitada. "Lancei meu blog com informações sobre sexo e serviço pago de consultoria em relacionamento."

Carolina ganha dinheiro dando conselhos sexuais e amorosos. Por segurança, quando desconhece o interlocutor, marca o encontro em lugares públicos, cobrando as consultas por hora (hoje custam R$ 80,00). Com o que ganha, paga a sua faculdade de Psicologia - está no segundo ano - e ainda sobra mais um tanto que lhe ajuda a cobrir as contas pessoais. "Estou feliz com o resultado", afirma. "Depois de me formar, quero me especializar em sexualidade e terapia de casais."

Já a jornalista carioca Rejane Medeiros, de 30 anos, pegou parte de suas economias para desenvolver um site que tivesse variedade de assuntos relacionados a sexo. "Sempre naveguei muito pela internet em busca de novidades", explica. "Percebi que faltava um endereço virtual sofisticado, que reunisse tudo num mesmo lugar. Daí surgiu a ideia de lançar o Pimenta Chic."

Se tem uma coisa que Rejane curte é a arte da sedução. É habitué das lojas de lingeries sensuais e de cursos como o de pole dance. Tornou-se a guru de suas amigas, que sempre a procuravam quando queriam apimentar a relação. Agora, suas dicas caíram na web, no que chama de "ponto de encontro para a mulher não deixar a rotina impregnar sua vida sexual e amorosa." Para estar sempre atualizada e poder dar conta de vários assuntos - de viagens românticas a conselhos sexuais -, Rejane contratou seis pessoas para a ajudarem na formulação do blog.

Nem sexo nem dicas de sedução, mas sim muito humor e alfinetadas perspicazes. No site Mulé Burra, quatro amigas cariocas que fizeram faculdade de Letras se juntaram para caçoar das muitas besteiras que as mulheres são capazes de fazer em nome do amor - incluindo as próprias derrapadas. "Não importa a classe social, o grau de instrução ou de esperteza, toda mulher já fez papel de idiota por causa de um homem", ressalta Danielle Means, de 36 anos. "Essa é a nossa brincadeira: rir das burrices, tentar não repeti-las e mostrar às leitoras que elas não estão sozinhas."

O blog deu tão certo que acabou virando site. Depois de quatro anos na web, o melhor do que foi produzido se transformou no livro Mulé É Bicho Burro Mermo!, lançado pela Editora Matrix. E tem muita gente comprando a versão impressa para dar de presente amigas, como forma de alertá-las para alguma burrice que andam cometendo. "É impressionante como temos a capacidade de perder a razão quando nos apaixonamos", admite Danielle.

SERVIÇO

Afrodite para Maiores:

www.afroditepramaiores.blogspot.com

A Vida Secreta:

www.avidasecreta.com

Sexo na Ponta da Língua:

www.sexonapontadalingua.com

Pimenta Chic:

www.pimentachic.com.br

Mulé Burra:

www.muleburra.com

Melhor Amiga:

www.melhoramiga.com

Conversa de Menina:

www.conversademenina.wordpress.com

Sinta Liga:

www.sintaliga.com.br

Sexo Cult:

www.sexocult.com

Eroti-Cidades:

www.eroticidades.wordpress.com

Gina Responde:

www.ginaresponde.clickgratis.com.br

Sexpedia:

www.colunas.epoca.globo.com/sexpedia