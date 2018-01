Associação critica tributação

A criação de tributação para o mercado de carbono pode diminuir a competitividade do Brasil, diz o presidente da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Carbono (Abemc), Flávio Gazani. "Não pode olhar isso como fonte de renda e sim como forma de preservação do ambiente", ressaltou. Para ele, o mercado já sofre de tributação, pois 2% do valor de cada crédito vão para um fundo que pretende dar condições aos países pobres de se adequarem às regras internacionais de proteção ambiental. Além disso, a ONU cobra entre US$ 0,10 e US$ 0,20 por crédito para administrar o sistema. Sobre um imposto para as companhias mais poluentes, ele diz que "nem deveria ser cogitado. Deveria haver isenção de tributos para equipamentos que possibilitem a redução da emissão de CO2. É preciso dar incentivos para as empresas modernizarem suas máquinas". Também disse que o governo deve se preocupar com a definição da natureza jurídica do crédito de carbono. "Eu considero como bem intangível", diz.