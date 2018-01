Assembléia aprova bônus para Educação

A Assembléia Legislativa de SP aprovou anteontem projeto de remuneração por desempenho para os cerca de 300 mil funcionários da Secretaria da Educação. Pela primeira vez funcionários do Estado receberão bônus segundo o resultado do trabalho. Os funcionários receberão o equivalente a até 2,9 salários mensais se seus alunos melhorarem a aprendizagem. O pagamento será no início do ano, com previsão de quitação em 2 parcelas.