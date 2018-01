As portas de entrada da terceira geração

Para entrar na terceira geração não basta ser cliente de uma operadora que ofereça serviços 3G, é necessário também trocar de celular. Os modelos mais antigos não funcionam em redes 3G. Só que os telefones ainda custam caro e não são muito melhores do que os modelos mais novos que não são 3G. Por isso, você só deve trocar de aparelho se quer usar internet pelo celular. Na dúvida, espere os preços baixarem ou teste os serviços para saber se valem a pena. Fique atento se você pretende comprar um celular 3G no exterior. Certifique-se de que eles são quadri-band, ou seja, que funcionam nas freqüências (bandas) 3G utilizadas no Brasil, de 850 MHz e 1,9/2,1 GHz. É importante ainda perguntar se o celular é compatível com a tecnologia 3G chamada UMTS/HSDPA. Celulares que funcionam só em UMTS são mais lentos para navegar. Não é preciso ter um supercelular com teclado parecido com o de um computador - conhecidos como smartphones. Aliás, ainda são poucos os modelos à venda desse tipo de celular que são compatíveis com as redes 3G. Quem pretende adquirir um dos modems das operadoras para conectar o notebook ou o computador de mesa pelas redes 3G também precisa saber que pagará, além da assinatura, um preço para levar o aparelho. A HP foi a primeira a trazer um notebook que se conecta à rede 3G sem precisar de modem. Ele tem uma entrada para chip de celular. Confira nesta página algumas opções de modelos já à venda nas lojas ou que serão lançados até o fim do semestre. Modelo: Minimodem USB Distribuidor: TIM Preço: de R$ 200 a R$ 500, conforme o plano de dados Descrição: Via USB, conecta o notebook ou PC à internet Modelo: Minimodem USB Distribuidor: Claro Preço: de R$ 200 a R$ 400, conforme o plano de dados Descrição: Conecta o notebook ou PC à web pela entrada USB Modelo: V820L Fabricante: Samsung Preço: R$ 1.500 Recursos: Tem receptor de TV digital móvel, câmera de 2 megapixels, Bluetooth e toca-MP3 Modelo: C902 Fabricante: Sony Ericsson Preço sugerido: R$ 1.800 Recursos: Tem câmera de 5 megapixels, MP3 player e Bluetooth. Faz videochamadas Modelo: W980 Fabricante: Sony Ericsson Preço sugerido: R$ 1.900 Recursos: Voltado para música, tem MP3 player, câmera de 3,2 megapixels e Bluetooth Modelo: KF700 Fabricante: LG Preço sugerido: R$ 1.300 Recursos: Tela sensível ao toque (touchscreen), câmera de 3 megapixels e Bluetooth Modelo: 5610 XpressMusic Fabricante: Nokia Preço sugerido: R$ 1.000 Recursos: Tem MP3 player, câmera de 3,2 megapixels e Bluetooth. Faz videoconferência Modelo: i617 Fabricante: Samsung Preço sugerido: R$ 1.400 Recursos: Cartão de memória de 1 gigabyte, sistema Windows Mobile 6 e Bluetooth Modelo: Treo 750 Fabricante: Palm Preço sugerido: R$ 800 Recursos: Tem Windows Mobile 5.0, câmera de 1,3 megapixels, MP3 player e Bluetooth Modelo: Moto Q9 Fabricante: Motorola Preço sugerido: Não disponível Recursos: Com Windows Mobile 6.0, toca músicas e tem teclado QWERT e Bluetooth Modelo: Compaq 6910p Fabricante: HP Preço sugerido: R$ 5.000 Recursos: Tela de 14", processador Core 2 Duo T8100, HD de 160 GB e 2 GB de RAM Modelo: E65 Fabricante: Nokia Preço sugerido: R$ 1.400 Recursos: Wi-Fi, pode ser integrado ao PABX, câmera de 2 megapixels e Bluetooth Modelo: N81 8G Fabricante: Nokia Preço sugerido: R$ 1.300 Recursos: Memória de 8 gigabytes, toca-MP3, câmera de 2 megapixels, Bluetooth e Wi-Fi