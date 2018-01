As pedras e seus poderes

Ágata Usada para espantar o mau-olhado. Colocada debaixo do travesseiro, pode ser uma grande aliada para quem sofre de insônia, pois atua no campo energético do cérebro, gerando um sono tranqüilo. Fora isso, protege contra o mau-olhado. Ametista Utilizada para manter a fé. Muito utilizada como ornamento, reza a lenda que a pedra protegia seu dono da embriaguez. É um símbolo de entendimento celeste, do pensamento pioneiro e da ação na filosofia, religião e planos espirituais e materiais. Quando exposta ao calor (a 500 ºC), torna-se amarela. Celestina Ajuda na resolução de problemas. Facilita a paz e o silêncio da mente para que se possa conectar com os planos superiores com maior integração. Além disso, auxilia na melhoria da audição e da visão, ajuda a equilibrar as funções mentais e também pode ser utilizada para aliviar as dores musculares. Linguam Pedra do equilíbrio. A palavra significa símbolo, considerada uma das mais sutis representações de Deus conhecidas pela humanidade, segundo o hinduísmo. Trata-se de uma pedra ovalada que foi extremamente utilizada como símbolo de fertilidade. Ele é capaz de unificar as energias do masculino e do feminino e ajuda a equilibrar os problemas que estão bem enraizados. Malaquita Poder de transformar tudo ao seu redor. Considerada uma das pedras mais antigas, vem sendo utilizada há milhares de anos por sua capacidade de transformar tudo que está ao seu redor. Não é utilizada para tratamentos de cura, mas protege as crianças contra acidentes. Safira Ela é a defensora de todos os males. Ligada ao mundo celeste, é considerada uma pedra que traz sorte ao destino de quem a possui. Ela pode ser usada como um pingente num colar ou em forma de brinco, pois defende o indivíduo contra todos os males. Turquesa Pela presença de fosfato, ativa o cérebro. Como significado de ?pedra turca?, seu nome se origina do francês turqueise. Na Idade Média, dizia-se que ela aliviava a melancolia e protegia quem sofria de doenças cardíacas. Por ter fosfato, ajuda a ativar o cérebro. Também atua na pele, como um poderoso rejuvenescedor.