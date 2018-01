As memórias de Molaison

Henry Molaison morreu em 8 de dezembro de 2008. Foi uma grande perda para quem tenta entender como funciona nossa memória. Ele foi a pessoa que mais contribuiu para o progresso desse campo nos últimos 55 anos. Morto, Molaison vai continuar nos ajudando a entender sua memória. Essa é a proeza que o cientista Jacopo Annese pretende realizar nos próximos meses. Até os 20 anos, Molaison era um mecânico que sofria convulsões severas. Em 1953, o cirurgião William Beecher resolveu repetir em Molaison um procedimento que aparentemente ajudava pacientes epiléticos. Com um pequeno aspirador, ele removeu praticamente todo o hipocampo, a amídala e uma pequena região, chamada de giro do hipocampo, de cada um dos hemisférios do cérebro de Molaison. A esperança era que essa versão da lobotomia curasse Molaison das convulsões. O resultado foi assustador. Tão assustador que nenhum outro paciente foi jamais submetido a essa operação. Molaison passou a ser objeto de estudo de mais de uma centena de neurologistas. Até 2008, foram publicados mais de mil trabalhos científicos sobre Molaison. Quando se recuperou da cirurgia, já sem as convulsões, Molaison passou a ter um comportamento estranho. Levou semanas para Beecher e uma psicóloga chamada Milner descobrirem o que estava acontecendo. Molaison parecia normal. Lembrava-se de sua vida antes da operação e era perfeitamente capaz de memorizar o conteúdo das conversas. O problema é que, meia hora após a conversa, tudo que havia sido discutido ou ensinado havia evaporado, desaparecido da memória. Com a operação, Molaison não perdeu a memória do passado nem sua capacidade de formar novas memórias. O que ele perdeu foi a capacidade de converter memórias recém-adquiridas em memórias duradouras. Na verdade foi estudando Molaison que os cientistas descobriram como formamos nossas memórias. Primeiro produzimos uma memória de curto prazo, que é perdida rapidamente (usada, por exemplo, para lembrarmos o número de telefone que acabamos de ouvir e vamos discar em seguida). Mas, se a informação é importante, acabamos guardando na nossa memória de longo prazo (se o novo número for do telefone de nossa mãe). Tudo indica que a parte do cérebro que converte memórias de curto prazo em memórias de longo prazo foi removida do cérebro de Molaison. Mas o mais importante é que o fato de Molaison não ter perdido as memórias de longo prazo nem a capacidade de formar as memórias de curto prazo demonstra que essas três funções estão localizadas em regiões diferentes do cérebro. Foram descobertas como esta que tornaram Molaison famoso. Mas a segunda parte da contribuição de Molaison para a ciência está começando agora. Jacopo Annese preservou o cérebro de Molaison e vai iniciar seu estudo detalhado. Apesar de ter sido submetido a inúmeros raios X e ressonâncias magnéticas nucleares, não sabemos exatamente os limites do que foi removido do cérebro na cirurgia de 1953. Para poder estudar o cérebro em detalhe vai ser necessário cortá-lo em 2.600 fatias e fotografar cada uma delas por 40 mil vezes - um total de 100 milhões de fotos. De posse dessas imagens, Annese vai montar virtualmente o cérebro de Molaison e colocar o resultado na internet. Desse modo será possível fazer um passeio virtual pelo interior do cérebro de Molaison (thebrainobservatory.ucsd.edu). Será que, com um cérebro incapaz de armazenar novas memórias e uma mente que durante 50 anos só teve 30 minutos de passado recente, Molaison foi um homem feliz? *Biólogo- fernando@reinach.com Mais informações: The Brain Collector. Science, vol. 324