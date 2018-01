O paulistano Rodrigo Bueno, um dos 42 artistas da 28ª Bienal de São Paulo, decidiu ontem que não participará do evento, a ser inaugurado no domingo. Bueno, que faria performance no dia 20 de novembro, mandou carta à curadoria alegando que seu projeto foi desvirtuado (de instalação, virou performance), além de ter enfrentado desgaste com a instituição.