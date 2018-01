Artes plásticas

Emanoel Araújo, diretor, curador e idealizador do Museu Afro Brasil, e ex-diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Exposições: "Em fevereiro, estive em Portugal e encontrei uma bela exposição no Museu Nacional de Etnologia de Lisboa, chamada Pinturas Cantadas: Arte e Performance das Mulheres de Naya. Mulheres indianas cantam histórias que pintam em grandes tiras de tecidos, como se fossem quadrinhos enrolados em forma de tubo. Cantos e pinturas são apresentados nas feiras livres de Calcutá. Com isso, ganham dinheiro para o sustento de suas famílias. Em São Paulo, cito as exposições José Saramago - A Consistência dos Sonhos, que está no Instituto Tomie Ohtake, e revela a vida e percurso de um dos grandes escritores do século 20, e também a recentíssima exposição de Janete Mussatti , na galeria Nara Roesler." Coleção Aplauso (Imprensa Oficial do Estado de São Paulo): "É comovente conhecer, por meio dessas biografias, as histórias de quem deu sua vida à arte. Uma bela homenagem e um aprendizado." Escultura de Tomie Ohtake: "A grande escultura vermelha de Tomie, para comemorar o Centenário da Imigração Japonesa, mostra o quanto sua obra inquieta e se faz plena de vitalidade."