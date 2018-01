Arte da manufatura

Inspiração indígena

Como é feita

A calça é confeccionada em tear manual com fios de ráfia - material pouco usado nas roupas e que precisa passar por um tratamento para se tornar confortável. O desenho é elaborado pelo estilista, que teve como referência os traços rústicos da arte marajoara.

Crochê contemporâneo

Como é feita

O segredo para um crochê perfeito, como o do poncho, é a escolha do ponto ideal para cada peça - pode ser mais aberto ou fechado, com desenhos diferentes - e do material a ser utilizado, neste caso seda pura. A atividade requer paciência e leva ceca de 20 dias até chegar à forma final. A modelagem e a escolha das cores vão dar o ar de modernidade ao produto.

Renda de raiz

Como é feita

Cada parte do tecido do vestido é confeccionada por uma rendeira a partir de um desenho exclusivo criado pela estilista. As peças são lavadas, engomadas e costuradas juntas. Depois, são colocados o forro e o detalhe na parte inferior, uma barra de seda desfiada manualmente. Esse processo, se feito por uma só pessoa, leva cerca de 100 dias até ficar pronto e é feito por comunidades no Nordeste.

Noiva do interior

Como é feita

No início, o trabalho de juntar os fios é feito por uma máquina, até formar a base do tecido. Depois, uma costura de algodão rústico arremata as várias partes que compõem o vestido. Em dois dias, ele é concluído. A peça é única - foi desenvolvida para o desfile da grife.

Brilhos e flores

Como é feita

Primeiramente, as flores são bordadas à mão em uma grande tela de 2 X 2 m. Depois, o tecido é cortado na modelagem e são aplicados os paetês um a um. Em seguida, são finalizadas a gola e a barra com miçangas. Cada etapa - o bordado e a aplicação dos acabamentos - demora cerca de 5 dias para ficar pronta.