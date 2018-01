Arqueólogos encontram monumento para a alma

Há 2.800 anos, um funcionário da corte real da antiga cidade de Sam?Al - no que hoje é o sudeste da Turquia - inspecionava a confecção de uma estela, a placa de pedra que adornaria seu próprio túmulo. O artista cinzelava o basalto e, aos poucos, emergia o perfil de um homem barbado, vestido com manto de franjas e um curioso chapéu enfeitado. O personagem, provavelmente o próprio funcionário, levantava uma taça de vinho e, sentado, contemplava uma mesa coberta de pães e carnes. Ao lado do desenho, gravou, em dialeto semítico, uma esperança incomum para povos semitas, incluídos os hebreus: a separação entre corpo e alma depois da morte. A inscrição dizia: "Eu, Kuttamuwa, servo do rei Panamuwa, inspecionei pessoalmente a confecção desta estela enquanto ainda vivia. Coloquei-a em uma câmara mortuária." Logo depois, atribuía uma obrigação perpétua para os parentes. "Estabeleci um banquete nesta câmara: (deverá ser sacrificado) um touro para o deus da tempestade, Hadad, um carneiro para o deus do sol, Shamash, e um carneiro para a minha alma, que vive nesta estela." Cem anos depois, a cidade foi abandonada. O tempo e a areia soterraram a memória do pequeno reino. Um grupo de arqueólogos da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, anunciou ontem ter encontrado a pedra esculpida. Com quase 1 metro de altura e 60 centímetros de largura, a estela de 363 quilos foi desenterrada da casa onde o funcionário viveu. No mesmo aposento, foram encontrados potes de pedra polida - semelhantes aos representados, cheios de comida, no alto relevo -, indício de que os familiares de Kuttamuwa cumpriram seu desejo póstumo. Para David Schloen, responsável pela expedição arqueológica, o achado demonstra, de maneira muito viva, que a cidade antiga de Sam?Al já integrava, no século 8º a.C., elementos das culturas semítica e indo-européia - por coincidência, o mesmo substrato sobre o qual surgiu, séculos depois, o Ocidente. A língua é semítica, mas os nomes do funcionário e do rei são indo-europeus, bem como a crença de que a alma sairia do corpo e habitaria a pedra. Já os povos semitas acreditavam que a alma permanecia ligada aos ossos, o que tornava abominável a cremação dos mortos. Segundo os pesquisadores, a inexistência de ossadas na câmara e a presença de urnas para cinzas nos sítios arqueológicos vizinhos reforçam a tese de que o funcionário foi cremado. O professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Pedro Lima Vasconcellos, recorda que diferentes concepções sobre a vida no além-túmulo têm reflexos concretos sobre o momento presente. "O dualismo que vê o corpo como realidade separada da alma, e até como prisão para ela, costuma encarar a morte como libertação", explica Vasconcellos. "O sentido da vida passa a ser a morte."