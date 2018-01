Argentinos aderem ao álcool em gel e temem fechamento do comércio

Kristian González Boscán, venezuelano que mora em Buenos Aires há cinco anos, admite que a expansão da gripe suína o preocupa. Mas pondera que, por enquanto, não é caso de pânico. "No metrô, na linha D, que pego todos os dias, e que vai lotada, só vi uma mulher usando máscara. Mais ninguém. No exterior as pessoas estão ficando com uma imagem um pouco paranóica da Argentina." Na empresa em que trabalha, uma consultoria, há duas semanas havia logo na entrada um vasilhame de álcool em gel para funcionários e clientes. Desde a semana passada, todos os funcionários têm o seu próprio vasilhame. Nos diversos escritórios de empresas e consultorias instaladas em Puerto Madero, o seleto bairro do centro portenho, são "raríssimos" os casos de pessoas com máscaras. "Mas o álcool em gel está em todos esses lugares." Boscán, de 33 anos, relata que todos os dias sua mãe liga da cidade venezuelana de Maracaibo para saber se ele ainda está vivo. "Essa epidemia da gripe serve para me sentir querido." Wenceslao Pietri, taxista de 65 anos, teme que o governo anuncie, nos próximos dias, medidas mais rigorosas para o combate à expansão da gripe, tal como o fechamento de cinemas, teatros, casas de show e shopping centers. "O que é que a gente vai fazer? Quem tem dinheiro pode aguentar a parada, mas e quem não tem, como eu? Cinemas e shoppings fechados para mim equivalem a menos passageiros. Não vou morrer da gripe, mas vou morrer da crise." Catalina Almada, empregada doméstica de 28 anos, trabalha na casa de uma viúva no elegante bairro da Recoleta. Segundo ela, sua patroa, de mais de 75 anos, está "totalmente louca" com a gripe suína. "Ela nem vê mais as sobrinhas, que antes vinham visitá-la", conta Catalina, que trabalha há 8 anos na capital. "Liguei ontem para meus parentes em Córdoba. Lá as pessoas estão preocupadas com a gripe, mas dentro do normal. Aqui em Buenos Aires o pessoal está maluco. Eu espirrei de alergia no supermercado e todo mundo me olhou como seu eu fosse uma piolhenta."