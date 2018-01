Argentina repatria turistas

O embaixador da Argentina no México, Jorge Yoma, anunciou ontem que o governo da presidente Cristina Kirchner enviará hoje dois aviões da companhia estatal Aerolíneas Argentinas para "repatriar" mais de 150 turistas argentinos que permanecem nesse país. Desta forma, o governo argentino coloca de lado provisoriamente a suspensão dos voos que ligam Buenos Aires à cidade do México, área de risco de contágio da gripe suína. Os turistas argentinos estavam isolados no México, sem poder retornar a seu país, desde a quarta-feira, dia em que Cristina Kirchner determinou a suspensão de todos os voos que ligam os dois países. O motivo da suspensão foi o de evitar a entrada de pessoas que estiveram em áreas de contaminação. Médicos especializados em epidemias estarão a bordo dos aviões, que seguem para a capital mexicana e para Cancún. Segundo Yoma, nenhum dos turistas argentinos apresentou sinais da gripe até o momento. O embaixador também anunciou que, "em princípio", o governo suspenderá a restrição aos voos entre Buenos Aires e a cidade do México a partir de segunda-feira.