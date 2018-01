Argentina decreta ''feriadão'' para conter casos

Na Argentina, o governo da presidente Cristina Kirchner decretou ontem um "recesso sanitário" para reduzir o número de pessoas em circulação nas ruas e nas repartições públicas e tentar desacelerar a expansão da gripe suína. O recesso será amanhã e na sexta. Assim, o governo amplia o feriado da declaração da independência, que o país celebra amanhã. O decreto do ''feriadão'' contempla somente a administração pública. No entanto, o governo convidou o setor privado a seguir o exemplo . As medidas de prevenção tomadas pelas autoridades e pela população estão gradualmente paralisando a atividade econômica e social. Nos shoppings, cinemas e lojas capital, o volume de pessoas diminui a cada dia. Segundo a consultoria Orlando Ferreres e Associados, caso a epidemia prolongue-se por um mês, a economia do país terá prejuízos de US$ 2 bilhões. E se durar mais 45 dias, as perdas seriam de US$ 3,2 bilhões.