Aquecimento global preocupa e rende premiação

Este ano, o ex-vice-presidente americano Al Gore e o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, pelas iniciais em inglês) ganharam o Prêmio Nobel da Paz por suas campanhas contra o aquecimento global. Esta é mais uma prova de que as questões climáticas estão cada vez mais em evidência no mundo todo. Em fevereiro, o IPCC divulgou um novo relatório sobre o tema. De acordo com o documento, o aquecimento atual não é parte do ciclo natural do planeta, mas uma conseqüência de um estilo de vida (como dependência de combustíveis fósseis para geração de energia e desmatamento em larga escala) iniciado na Revolução Industrial e ainda praticado pelos 6,5 bilhões de habitantes da Terra. A concentração dos três principais gases estufa (dióxido de carbono, metano e óxido nítrico) só cresceu a partir do fim do século 18. E o efeito prático mais imediato da concentração exagerada desses gases é o aquecimento global. A temperatura do ar, dos oceanos, da neve e do gelo vem subindo. Al Gore revela dados interessantes no documentário Uma Verdade Inconveniente.