O Fórum Humanitário Global, liderado por Kofi Annan, ex-secretário-geral da ONU, afirma em relatório publicado ontem que o aquecimento global mata cerca de 300 mil pessoas e causa perdas econômicas de US$ 125 bilhões por ano, especialmente no setor agrícola. Mais 325 milhões de pessoas estariam seriamente afetadas pela mudança climática e esse número duplicaria até 2030, com novos desastres.