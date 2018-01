Aquecimento global influi em doenças

Milhares de médicos e cientistas começaram a discutir ontem em Chicago, nos EUA, o desafio da crescente resistência dos germes aos antibióticos e os efeitos do aquecimento global sobre patógenos. A reunião da Sociedade Americana de Microbiologia é o maior encontro mundial sobre o tema. São esperados cerca de 12 mil médicos e pesquisadores. Pela primeira vez, o tópico central do evento será mudança climática e seu impacto sobre as doenças humanas, afirmou Jim Sliwa, porta-voz da entidade. "Sabemos que as alterações do clima vão transformar os padrões das enfermidades infecciosas", afirmou. "Mas são tantas variáveis que não sabemos exatamente o que pode acontecer."