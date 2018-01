Aproveitando as férias em SP

Em janeiro, muitas famílias não podem fazer as malas e colocar o pé na estrada. Independentemente dos motivos, a opção é ficar em São Paulo e curtir o que a Cidade oferece de melhor. O problema é descobrir o que fazer para que as crianças tenham programas diferentes e divertidos durante todos os dias. No entanto, a equipe do Sua Vida descobriu idéias interessantes para entreter toda a família. Acampamentos, cursos de férias, academias, parques e cursos. Tudo para deixar os seus filhos com um sorriso de orelha a orelha. Para Maria Irene Maluf, pedagoga especialista em psicopedagogia e presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia, os acampamentos, na sua maioria, permitem que a criança usufrua de lazer orientado por uma ou duas semanas. ?É uma ótima escolha que deve ser considerada a partir das referências obtidas por meio da escola, dos professores ou de outros pais. Vale uma visita antes da matrícula e uma boa conversa com a criança. Afinal, é preciso consultá-la para saber se gostaria de ficar esse tempo longe da família?, explica. Porém, se a grana está curta, uma forma de promover diversão para as crianças é matriculá-las nos cursos de artes, ciências, circo e equitação. Na maioria das vezes, eles voltam para casa com muitas experiências a relatar. ?A expressão física e emocional desenvolvida na prática esportiva permite um crescimento mais equilibrado, saudável, e amplia as opções de atividades da criança, assim como seu mundo social e mental. A participação num grupo específico, montado e orientado por profissionais, é vantajosa também por oferecer atividades planejadas para essa faixa etária?, avisa Maria Irene. Os prédios com playground podem ser uma boa saída, mas a presença de um adulto que organize as brincadeiras nem sempre é possível. Por isso, as famílias optam por inscrever as crianças em clubes, escolas ou academias. Levá-los ao parque para uma partida de futebol ou vôlei agrada ? e muito ? a garotada, mesmo que seja durante o final de semana. ?Adoro levar as crianças ao parque para respirar ar puro?, conta a secretária do lar Rosana Braga, de 37 anos. Para a especialista, esse tipo de atividade tornou-se uma excelente alternativa de lazer infanto-juvenil para quem mora em cidades grandes. ?É importante que a família escolha modalidades esportivas que se enquadram no perfil e fase de desenvolvimento do filho. Uma criança hiperativa deverá ter aulas de esportes que a tornem mais capaz de canalizar sua energia.? A pedagoga garante que o objetivo dessas atividades é tornar a criança mais disciplinada e menos impulsiva. Fora isso, melhora a auto-estima. Já as crianças tímidas, precisam de esportes de equipe, pois se sentem mais seguras e vão aos poucos se arriscando. Já as violentas e autoritárias necessitam de esportes onde a equipe toda precise de cada um de seus membros. ?É importante lembrar que, mesmo em férias, as crianças devem continuar a ter horários estipulados e rotineiros, para criar e manter hábitos e responsabilidades e, assim, desenvolver a autodisciplina?, alerta Maria Irene.