Aprenda a fazer e lucrar

Ganhar um dinheirinho extra na época das festas de final de ano é sempre bem-vindo. Afinal, a lista de presentes é enorme e os gastos com os preparativos também. Então, que tal arregaçar as mangas e produzir velas decorativas com temas natalinos? Mesmo para quem não leva jeito para trabalhos manuais, a técnica que a Revista JT separou não é das mais complicadas e, por isso, qualquer pessoa pode fazer. Portanto, convoque o marido, os filhos, a sogra... Todos podem colaborar! A vendedora Sandy Nascimento, de 28 anos, não perde tempo e sempre produz dezenas de velas nesta época do ano. ?Impressionante como as pessoas gostam desse tipo de enfeite. Dá para ganhar um bom dinheiro. Assim, não fico apertada no final do ano?, revela. A artista plástica Selma Carpichio começou a fazer as velas como hobby e, com o tempo, o passatempo virou seu trabalho oficial. ?No começo, era por brincadeira. Nunca imaginei que fosse dar tão certo. Tenho clientes exclusivas?, lembra Selma. Por isso, não tenha dúvidas de que esse negócio pode dar certo. Confira no passo-a-passo ao lado as dicas que a artista plástica nos forneceu e coloque a mão na massa! De acordo com os cálculos de Selma, é possível investir R$ 6 e lucrar R$ 20, dependendo do local onde a vela será vendida e, claro, do tamanho do produto. Passo-a-passo 1. Material necessário para fazer a vela de Natal: cola quente, escova de aço para lixar, sisal (depende de quantas velas irá fazer), enfeites natalinos do seu gosto, tesoura, spray dourado, vela branca com o tamanho de sua preferência e jornal. 2. Primeiramente, pegue a escova de aço e lixe a vela em todos os sentidos, deixando-a com relevos. 3. Preencha a base da vela com o sisal e, para finalizar, cole a palha com a cola quente. 4. Aplique os enfeites que escolheu, mas não exagere! A vela pode ficar muito poluída e, provavelmente, não agradará os seus clientes. Os enfeites também devem ser colados com cola quente. 5. Espere 15 minutos e passe outra camada de cola. Dessa forma, os enfeites ficarão bem presos. 6. Pegue um jornal antigo e cubra a mesa de trabalho. Aplique bastante spray na base da vela, diminuindo a quantidade até chegar ao topo. Assim, o efeito degradê sairá perfeito. Se achar necessário, repita o procedimento. 7. Para finalizar, cole com cola quente outros enfeites, mas que não sejam dourados, deixando a vela mais colorida.