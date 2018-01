Balanço epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou que nenhum caso de rubéola foi confirmado no Estado este ano. De acordo com a secretaria, o resultado positivo é fruto direto da campanha de vacinação contra a doença realizada em agosto e setembro de 2008. Cerca de 13 milhões de pessoas, entre 20 e 39 anos de idade, foram vacinadas. Em 2007 ocorreram 1.659 casos de rubéola no Estado.