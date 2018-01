Após mais de 2 anos, jovem é operado em Rio Preto

Num dos quartos do Hospital de Base de Rio Preto, Denis André Mendonça, 17 anos, recupera-se de uma cirurgia para instalação de uma válvula na artéria aorta. Ele passou dois anos e meio na fila do SUS. "Não vejo a hora de caminhar sem cansaço, sem desmaio, sem medo de morrer", diz o jovem. Ele seria operado no Instituto do Coração (Incor), em São Paulo. "Como houve a possibilidade de fazer aqui em Rio Preto, não tivemos dúvidas", explica a mãe, Maria Rita Mendonça. A família mora em Ibaté, a mais de 300 km de Rio Preto. "O que importa é que aqui ele recebeu o mesmo tratamento que receberia no Incor", diz Maria Rita. "Não agüentava ver meu filho sofrendo tanto. Agora temos esperança."